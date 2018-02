Paraná contrata Rogério Micale, técnico do ouro olímpico

Micale (foto: Geraldo Bubniak)

Rogério Micale é o novo técnico do Paraná Clube. A coletiva de apresentação do ex-treinador da Seleção Brasileira Sub-23 será nesta segunda-feira (26), às 11h, na Sala de Imprensa Caio Júnior, na Vila Capanema. Micale chega com a missão de ajustar a equipe para a segunda fase do Campeonato Paranaense e, é claro, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A.

Micale tem uma carreira marcada por títulos e bons trabalhos em categorias de base. Conquistou, pelo Figueirense, a Copa São Paulo Júnior (2008), e foi bicampeão da Taça BH (2010 e 2011), pelo Atlético Mineiro. Em 2016, conduziu a Seleção Brasileira ao Ouro Olímpico, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A trajetória vitoriosa nas categorias de base colocou o treinador “no radar” de grandes clubes. Ano passado, comandou o Atlético Mineiro na disputa da Série A do Brasileirão.

Rogério Micale tem ainda um histórico dentro do futebol paranaense. Como atleta, foi goleiro de Portuguesa Londrinense, Londrina, Apucarana e Operário. Parou cedo e decidiu investir na carreira de treinador, tendo também dirigido equipes de base do interior do estado. No Paraná Clube, o soteropolitano Rogério Micale, 48 anos, terá como primeiro objetivo a disputa da Taça Caio Júnior, segunda fase do Campeonato Paranaense. O foco principal, porém, será o ajuste da equipe visando à disputa da Série A, que começa em abril (14, 15 ou 16), quando o Tricolor encara o São Paulo, no Morumbi.