Anitta publica foto com Rita Ora e sugere mais uma parceria

(foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Fracasso também pode acontecer", disse Anitta em novembro do ano passado sobre sua carreira internacional. De lá pra cá, porém, a brasileira alcançou algumas marcas inéditas e rendeu até outdoor em plena Times Square, em Nova York. E não deve parar por aí: neste sábado (24), a cantora publicou uma foto com a britânica Rita Ora em um estúdio, dando a entender mais uma parceria internacional para sua lista.

"Here we go!" (aqui vamos nós, em tradução livre), escreveu Anitta em publicação no Instagram. A cantora britânica também publicou uma foto com a brasileira, mas na descrição deixou apenas emoticons. O suspense ficou no ar, mas os fãs já estão apostando em um trabalho conjunto da dupla. Nos comentários, não faltou quem escrevesse "vem hit", "vem hino" ou até "já vendo parceria".

PRÊMIO DE MÚSICA LATINA Anitta se apresentou no Premio Lo Nuestro, em Miami, nesta quinta (22). O evento é promovido pela TV de língua hispânica dos EUA, a Univision, e celebra o melhor da música latina. No palco da American Airlines Arena a cantora apresentou "Downtown" ao lado de J Balvin e agitou o público. Em outro momento Anitta cantou "Machika", também com J Balvin e Jeon. No palco da American Airlines Arena a cantora apresentou "Downtown" ao lado de J Balvin e agitou o público. Em outro momento Anitta cantou "Machika", também com J Balvin e Jeon.