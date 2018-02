Orquestra Sinfônica do Paraná abre temporada neste domingo

(foto: Kraw Penas)

A Orquestra Sinfônica do Paraná, sob regência do maestro titular Stefan Geiger, faz a primeira apresentação de 2018, no Guairão. O concerto da OSP será no domingo (25), às 10h30, no Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto. A entrada é R$ 30.

No programa estão Peter Grimes: Quatro interlúdios marítimos, op. 33ª (Benjamin Britten), Concerto para violoncelo e orquestra em mi menor, op.85 (Edward Elgar) violoncelo solo: Tanja Tetzlaff, Variações sobre um tema original “Enigma”.