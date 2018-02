Com golaço de Coutinho, Barcelona goleia Girona e quebra recorde no Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcleona levou um susto no começo do jogo contra o Girona, neste sábado (24), no Camp Nou, quando Portu abriu o placar para os visitantes. Porém, no final do primeiro tempo, a equipe comandada por Ernesto Valverde já vencia com tranquilidade e depois fechou o duelo catalão com goleada por 6 a 1, com direito a golaço de Philippe Coutinho. Suárez fez três, e Messi marcou outras duas vezes. A vitória leva o Barcelona aos 65 pontos, na liderança do Campeonato Espanhol, com 10 de vantagem para o vice-líder Atlético de Madri, que ainda joga na 25ª rodada. Já o Girona é o nono na tabela e estaciona nos 34 pontos. O Barcelona volta a campo na próxima quinta-feira, quando visita o Las Palmas pelo Espanhol. Dois dias antes, na terça-feira, o Girona joga em casa contra o Celta de Vigo. Com a vitória neste sábado, o Barça cravou a maior sequência de invencibilidade da história do clube no Espanhol: 32 jogos. Foram 27 vitórias e cinco empates. A última derrota em La Liga ocorreu no dia 8 de abril de 2017, quando perdeu por 2 a 0 para o Málaga fora de casa. O relógio só marcava dois minutos, mas muita coisa já tinha acontecido no jogo. Logo após o apito inicial, o Barça pressionou o Girona e encurralou o adversário no campo de defesa. Porém, Busquets errou passe de "letra", os visitantes saíram no contra-ataque e abriram o placar. Umtiti foi proteger a bola para Ter Stegen, mas o goleiro ficou parado, Portu aproveitou e chutou. A bola bateu nas duas traves e morreu nas redes. Porém, os donos da casa logo esqueceram o erro da zaga. Aos 4min, Messi recebeu no meio e deu passe em profundidade para Suárez, que entrou na área e chutou de esquerda na saída de Bounou para deixar tudo igual. O empate até persistiu por mais algum tempo, mas, aos 29min, Messi apareceu para fazer o dele e virar o jogo. O argentino recebeu de Suárez pela direita, cortou para dentro e bateu rasteiro no canto direito. Mais tarde, o camisa 10 voltou para fazer o terceiro e dar mais tranquilidade ao Barça no placar. Em cobrança de falta, o camisa 10 cobrou rasteiro por baixo da barreira e matou o goleiro Bounou na jogada. No fim do primeiro tempo, Messi deu arrancada e passou para Coutinho, que serviu Suárez. O uruguaio só teve o trabalho de empurrar para o gol livre e fazer o quarto dos donos da casa antes do intervalo. Depois de dar assistência para Suárez no quarto gol, Philippe Coutinho fez, na partida deste sábado, o primeiro gol dele pelo Barça com sua marca registrada. Aos 21 da etapa final, o brasileiro, que ficou os 90 minutos em campo, recebeu de fora da área pela esquerda, adiantou a bola e chutou forte e colocado no alto em um lance que os torcedores do Liverpool se acostumaram a ver nos últimos anos. Foi o quinto dos donos da casa. Foi de Suárez o gol que fechou o placar. Aos 31 minutos do segundo tempo, Suárez recebeu de Dembélé dentro da área, já livre de marcação, e tocou para marcar o sexto dos donos da casa e o terceiro dele na partida.