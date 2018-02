Após desabamentos e 9 dias de bloqueio, rodovia Mogi-Bertioga é liberada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de nove dias de bloqueio, o tráfego na rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) foi liberado neste sábado (24). Segundo informações do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), a estrada foi aberta para os veículos por volta das 17h30. No km 82, onde haviam despencado grandes blocos de pedras no último dia 16, o trânsito flui por apenas uma faixa. A Mogi-Bertioga estava interditada desde então, em razão de múltiplos deslizamentos de pedras e terra provocados por um intenso temporal que atingiu a região. A Mogi-Bertioga possui 44 quilômetros de extensão e, por hora, recebe 300 veículos em média, segundo o DER.