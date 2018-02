Domingo começa com sol, mas a semana será chuvosa no PR

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Este domingo (25) começa com predomínio de sol em praticamente todas as regiões do Estado, porém no decorrer da semana a chance de chuva aumenta no Paraná. Ao longo do dia as temperaturas, para a maioria das regiões, seguem uma tendência de elevação, sendo que na faixa norte o calor favorece o desenvolvimento de alguns aglomerados de nuvens e possibilidade de chuva rápida à tarde. Na faixa litorânea o céu permanece com muitas nuvens e condição de chuviscos ocasionais. Em Curitiba também pode ocorrer chuviscos localizados.

Já a partir da tarde de segunda-feira (26), as pancadas de chuva começam a atingir o Estado, e na terça-feira (27) as pancadas devem vir acompanhadas de trovoadas. A chuva mais forte segue até o final da próxima semana.