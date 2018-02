Manchester United entra na briga com o Real Madrid por meia da Lazio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United entrou na briga com o Real Madrid pela contratação do meia Sergej Milinkovic-Savic, da Lazio. De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o técnico José Mourinho vê no jogador a reposição ideal para as prováveis saídas de Michael Carrick e Marouane Fellaini. A contratação, contudo, deverá ter impacto nos cofres dos dois clubes. A publicação especula que a Lazio liberaria o jogador apenas se for pago 85 milhões de euros (R$ 340 milhões). Nesta temporada, Milinkovic disputou 32 jogos pela Lazio, sendo titular em 29 deles, e marcou nove gols. O meia tem 1,92m e renovou seu contrato com o clube italiano até 2021.