Primeira chamada complementar do SiSU na UFPR vai de 26 a 28

(foto: Leonardo Bettinelli)

Está disponível no site do Núcleo de Concursos da UFPR (NC-UFPR) o edital que rege as regras da primeira Chamada Pública Nominal do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2018, que terá como convocados os candidatos que optaram por ficar na lista de espera por vagas remanescentes. O período da chamada será de 26 (segunda-feira) a 28 de fevereiro, em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos e Palotina. A lista de convocados também foi publicada.

Em Curitiba, as sessões da chamada publica nominal serão realizadas para cursos da capital e de Pontal do Paraná, entre os dias 26 e 28, no Prédio Histórico. Em Jandaia do Sul, as sessões ocorrerão nos dias 27 e 28, para cinco cursos: Ciências Exatas, Computação, Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos e Engenharia de Produção. Em Matinhos, haverá duas sessões (os cursos foram agrupados) no dia 27. Em Palotina, a chamada será em 27 e 28.

Pelos cálculos do NC-UFPR, para a primeira chamada pública para o SiSU 2018 foram convocados 2.460 candidatos para o preenchimento de 928 vagas remanescentes. Outras duas chamadas estão agendadas para este ano. A previsão é que os editais sejam divulgados nos dias 2 de março (para sessões entre os dias 6 e 8 de março); e no dia 8 de agosto, com sessões entre 14 e 16 de agosto. As datas foram retificadas em edital publicado na quarta-feira (22).

Lista de espera

A lista de espera da UFPR pode ser conferida aqui. Os inscritos no SiSU poderiam aderir às listas de espera até o último dia 7, pelo próprio sistema do Ministério da Educação (MEC), no item “ver meu boletim”.

Processo

A chamada pública nominal é um processo em que são realizados, ao mesmo tempo, o preenchimento da vaga restante e o Registro Acadêmico, com base nos candidatos presentes em sessões que são agendadas em hora e data conforme a opção de curso. São convocados, em média, três vezes mais candidatos do que o número de vagas. Assim, o ocupante da vaga será o candidato que, durante a sessão, tiver seu nome chamado — a ordem é estritamente a de classificação –, e possuir toda a documentação para proceder ao registro na sequência. Candidatos não chamados continuarão na lista de espera.

Vale lembrar que o horário divulgado na tabela do edital para cada curso diz respeito ao horário-limite para que o candidato esteja presente à sessão. Isso significa que as portas serão fechadas no horário-limite e que os candidatos precisam se apresentar com 20 minutos de antecedência. Os horários foram informados em anexo no edital de convocação, assim como os locais. Em alguns casos, as sessões serão para múltiplas opções de curso.

Candidatos que concorrem como cotistas (seja pessoa com deficiência ou negros e pardos) também precisarão comparecer às sessões. No caso deles, o Registro Acadêmico será condicional, ou seja, dependerá do resultado das bancas de validação de autodeclaração. As bancas serão realizadas nos dias 6 e 7 de março. O edital específico para elas será divulgado em breve na página do SiSU 2018 no site do NC-UFPR.

De acordo com o edital, serão desclassificados os candidatos que não atenderem aos editais da UFPR para o SiSU 2018 (que podem ser consultados no site específico do NC-UFPR); não estiverem presentes; ou, no caso de cotistas, os que tiverem a autodeclaração invalidada por banca.

Convocados para a Chamada Pública Nominal que não puderem comparecer poderão ser representados por um procurador que tenha sido constituído dentro das regras do edital de convocação.

Documentação

A documentação exigida varia conforme a lista de concorrência pela qual o candidato optou no SiSU. A lista está disponível no item 4 do Guia do Candidato do SiSU 2018, divulgado em janeiro.

Candidatos que pleiteiam vagas das cotas para pessoas com deficiências têm de ficar atentos à retificação da lista de documentos, cujo edital foi publicado em 29 de janeiro. O NC-UFPR disponibilizou ainda modelos de laudo médico e de atestado de funcionalidade. Este último não é exigido para todos os candidatos, que precisam consultar os editais do processo seletivo — inclusive a já citada retificação — para se certificar disso.

Chamada Geral

A Chamada Geral do SiSU 2018 (lista de classificados dentro das vagas) foi divulgada em 2 de fevereiro. O Registro Acadêmico desses classificados ocorreu nos dias 6 e 7 de fevereiro. As notas de corte podem ser consultadas aqui.

Neste ano, a UFPR reservou 1.447 vagas para o SiSU, em 109 cursos, em campi de Curitiba, Palotina, Matinhos e Jandaia do Sul. A seleção ocorre de acordo com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obtida depois que o sistema do Ministério da Educação (MEC) a calcula com base nos pesos eventualmente informados por cada coordenação de curso.