Obra afeta abastecimento de água na Grande Curitiba na terça. Veja onde

(foto: Reprodução/Sanepar)

A Sanepar informa que para executar uma obra de melhoria operacional na Estação de Tratamento de Água Iraí será necessártio interromper o fornecimento de água na terça-feira (27), a partir das 7 horas, nas seguintes regiões:

Curitiba: Bairro Alto, Tarumã, Capão da Imbuia, Atuba, Bacacheri, Jardim Social e Santa Cândida.

Pinhais: Rural, Vila Amélia 1 e 2, Maria Antonieta, Jardim Tropical, Planta Santa Catarina, Vila Nova, Bairro Holandês, Alves Corrêa, Jardim Havaí, Weissópolis 1, Vargem Grande 1 e 2, Weissópolis, Palmital 1 e 2, Centro 1 e 2, Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Estância Pinhais 2 e SeteVilas.

Colombo: Atuba, Mauá, Guaraituba, Palmital, Vila Zumbi, Guaraituba, Maracanã, Guarani, Monza, Rio Pequeno, Campo Pequeno, São Gabriel, Osasco e Roça Grande.

A normalização do abatecimento está prevista para o início da manhã de quarta-feira (28) e ocorrerá de forma gradativa. Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo, em caso de interrupção do fornecimento.

A orientação é evitar desperdícios e usar a água apenas para atividades essenciais. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.