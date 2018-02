Da Redação Bem Paraná com sites

(foto: Rede News 24 Horas)

Uma família teve a casa consumida por um incêndio na noite deste sábado (24), no bairro Nodari 2, em Rio Branco do Sul. A família coposta por mãe e pai, um filho de 1 ano e 11 meses e outro de 15 anos, ficou praticamente sem nada.

Vizinhos fazem campanha para ajudar com donativos, incluindo roupas e alimentos. As causas do incêndio ainda serão apuradas.