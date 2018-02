(foto: Reprodução/Portal PMP)

Neste domingo (25) a Mostra das Águas de Palhaçaria traz mais uma apresentação circense ao anfiteatro do Parque das Águas, em Piraquara. Às 16h, o espetáculo "Peraltagens" contará a história de Pituim, um personagem peralta que sonha em ter seu próprio circo.

É a penúltima apresentação das diversas que, desde janeiro, acontecem no Parque das Águas. Promovida pela Estilingue Produções e Curitiba Circense com o apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a mostra é gratuita e direcionada a todas as idades.

Serviço

Parque das Águas Jacob Simião - Rua Barão do Cerro Azul, 265 – Centro