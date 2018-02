Duplicação da Leopoldo Jacomel muda acesso a bairros em março

(foto: Reprodução)

Por conta das obras de duplicação da Rodovia João Leopoldo Jacomel, e determinação do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná - DER, os acessos aos bairros Jardim Primavera/Santa Mônica e Jardim Esmeralda/Vila Macedo, em Piraquara, serão alterados a partir do dia 5 de março. A empresa Triunfo, responsável pela execução das obras, já instalou os semáforos e a Prefeitura de Piraquara vai executar melhorias nas vias e implantar a devida sinalização.

O acesso ao bairro Jardim Primavera será pelo semáforo, via Rua Engenheiro Pontoni, que terá sentido único, assim como a Rua João Simbalista (entre as ruas Engenheiro Pontoni e João Batista Vera) e a Rua João Batista Vera (entre a rua João Simbalista e a rodovia) para possibilitar o retorno a Curitiba.

O acesso ao bairro Jardim Esmeralda e Vila Macedo será pelo semáforo, via Avenida Brasília. A saída dos bairros também será pela Avenida Brasília, para os motoristas que seguirem sentido a Curitiba. Já a saída para o Centro de Piraquara será pela Avenida São Roque e a Rua Oswaldo Cruz.