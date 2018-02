Sem três atletas do elenco, Cruzeiro define inscritos para Libertadores

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro definiu, no domingo (25), a lista de inscritos para a disputa da Libertadores da América. O clube terá 30 atletas para a disputa da fase de grupos da competição. Com a estreia prevista para esta terça-feira (27), diante do Racing, no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, os mineiros tinham até 48 horas para revelar os seus escolhidos. A definição foi divulgada nesta manhã. O goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Arthur e o lateral esquerdo Victor Luiz são as ausências entre os membros do elenco profissional. Caso a Raposa garanta vaga nas oitavas de final, poderá realizar até cinco alterações na lista dos jogadores até 72 horas antes do início da fase decisiva. Nas quartas de final e semifinal haverá possibilidade de fazer apenas outras duas modificações na relação. Já na final, não poderá fazer alterações na lista dos atletas. Será permitida a substituição de um goleiro lesionado durante qualquer etapa da competição, caso a gravidade da lesão tenha sido comprovada e certificada pela Comissão Médica da Conmebol. Além do Racing, os outros dois adversários do Cruzeiro no grupo 5 da fase de grupos da Libertadores são Universidad de Chile e Vasco. Veja a lista do Cruzeiro: 1. Fábio 2. Ezequiel 3. Léo 4. Murilo 5. Ariel Cabral 6. Egídio 7. Rafael Sobis 8. Henrique 9. Fred 10. De Arrascaeta 11. David 12. Rafael 13. Nonoca 14. Judivan 15. Rafael Marques 16. Lucas Silva 17. Raniel 18. Rafinha 19. Robinho 20. Bruno Silva 21. Mancuello 22. Edílson 23. Sassá 24. Lucas França 25. Marcelo Hermes 26. Dedé 27. Manoel 28. Digão 29. Lucas Romero 30. Thiago Neves