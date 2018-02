Da Redação Bem Paraná com sites

25/02/18 às 11:42 Da Redação Bem Paraná com sites

O Estado Islâmico reivindicou, neste domingo (25), a autoria dos atentados que mataram pelo menos seis pessoas no Iêmen. Os atentados foram feitos por suicidas em carros-bomba, que ainda deixaram cerca de 4o feridos, em Aden, no sul do país. Os carros explodiram na frente de um quartel montado na cidade para combater o terrorismo.