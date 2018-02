Depois de muita diversão ao pularem Carnaval juntos em bloquinho carioca, o casal Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha resolveu fazer um momento ‘saúde’. Ontem, a apresentadora postou em sua conta no Instagram uma foto com o namorado no Ibirapuera, em São Paulo. “Para tudo sempre tem uma primeira vez. Exercício no Ibirapuera. Adoramos desafios”, escreveu Fátima. Na foto, o casal aparece abraçado no parque paulistano.

Daniel

Sertanejo ganha estátua de cera no santuário de Aparecida

Daniel é o mais novo artista a ganhar uma estátua no Museu de Cera do Memorial da Devoção Nossa Senhora Aparecida. No sábado, 24, a estátua foi inaugurada e já contou com a visita do fã clube do cantor sertanejo. “Eu recebi com surpresa essa notícia de que eu estaria sendo homenageado. Estou muito feliz porque é um grande presente”, disse Daniel em entrevista à apresentadora Bete Ribeiro, da TV Aparecida. Mais de cem medidas foram tiradas do sertanejo para fazer a caracterização da escultura. Até 31 de março, a estátua integra a exposição de artesanato Romaria, no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. A mostra, que é uma parceria entre o santuário e o Programa Kombina, da TV Aparecida, pode ser visitada gratuitamente.

Cinema

Filme experimental com nudez explícita vence em Berlim

Título mais experimental desta edição do Festival de Berlim, ‘Touch Me Not’, da romena Adina Pintilie, foi o vencedor do Urso de Ouro, maior prêmio da mostra alemã. Na fronteira borrada entre ficção e documentário, escalando atores e não-atores, a obra carregada de nudez explícita se propõe a fazer um ensaio sobre a intimidade. O filme também ganhou o prêmio de melhor estreia de uma diretora. Coprodução com o Brasil e outros países, ‘Las Herederas’, do paraguaio Marcelo Martinessi, levou dois troféus: melhor atriz, para Ana Brun, e o de contribuição artística. A obra, que só tem mulheres no elenco, trata de um aristocrata (Brun), que ensaia se reconectar ao mundo exterior após a sua companheira ir presa. Os prêmios foram entregues neste sábado (24), numa cerimônia que teve o cineasta alemão Tom Tykwer como presidente do júri. O Grande Prêmio do Júri, segundo mais importante do festival, foi para ‘Mug’, da polonesa Malgorzata Szumowska.

Marina e Helena

Ivete Sangalo quebra a rede com fotos das gêmeas

Ivete Sangalo deixou todo mundo babando neste sábado (24) ao publicar uma foto das gêmeas Marina e Helena em sua conta no Instagram. Na imagem, quem carrega as filhas de Ivete são os médicos Luciana Vieira Lopes e Joaquim Lopes, para quem a baiana escreveu uma mensagem de agradecimento. “Fui muito bem cuidada por eles desde o comecinho. Cada um na sua área me trazendo tranquilidade e segurança. Obrigada a vocês pelo comprometimento e carinho!” Marina e Helena nasceram no primeiro dia do Carnaval, no dia 10 de fevereiro. Horas antes do parto, a cantora escreveu em sua redes, com o bom humor típico, que estava a caminho da maternidade. “É com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade. Orem por nós”, escreveu.

Cifras

‘Pantera Negra’ arrebenta nas bilheterias

‘Pantera Negra’ ficou mais uma semana na liderança da bilheteria americana em seu segundo fim de semana de exibição. O longa arrecadou US$ 108 milhões entre os dias 23 e 25, somando US$ 400 milhões no país. No mundo, o filme já arrecadou US$ 704 milhões. Com isso, Pantera Negra é atualmente o segundo filme com a maior bilheteria da segunda semana de exibição, atrás apenas de ‘Star Wars - O Despertar da Força’ (que fez US$ 149 milhões na época). O segundo lugar da semana ficou com a estreia ‘A Noite do Jogo’, filme protagonizado por Rachel McAdams e Jason Bateman, com US$ 16 milhões. Depois vieram ‘Pedro Coelho’, com US$ 12 milhões, ‘Aniquilação’, com US$ 11 milhões, e ‘Cinquenta Tons de Liberdade’, com US$ 6,9 milhões.

Níver do dia

Kazu

Ex-futebolista japonês, atuou pelo Coritiba

51 anos