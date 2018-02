SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No clássico dos clubes cariocas de origem lusitana, a Portuguesa levou a melhor sobre o Vasco. Com gol de Tiago Amaral, a Lusa foi superior e venceu por 1 a 0 no jogo válido pela segunda rodada da Taça Rio. Se não teve o que comemorar em campo, os vascaínos festejaram uma boa notícia fora das quatro linhas. Após recusar oferta milionária do Al-Ahli, Zé Ricardo anunciou que permanece no Vasco. Muito mexido em relação ao time que conseguiu a vaga na fase de grupos da Libertadores, um Vasco praticamente formado 100% por reservas sucumbiu a um adversário que fez uma partida inteligente e que soube explorar as fragilidades do rival. Depois da partida contra a Portuguesa, o Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, quando encara o Macaé, às 19h30, em São Januário. PORTUGUESA-RJ Milton Raphael; Adriano, Luan, Marcão e Diego Maia; Muniz, Jhonnatan e Maicon Assis (Emerson); Romarinho (Philip), Sassá (Ygor) e Tiago Amaral. Técnico: João Carlos Ângelo. VASCO Gabriel Félix; Rafael Galhardo (Luiz Gustavo), Werley, Erazo e Fabrício; Andrey, Bruno Paulista (Caio Monteiro), Rildo, Thiago Galhardo (Paulo Vitor) e Giovanni Augusto; Riascos. Técnico: Zé Ricardo Estádio: Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ) Juiz: Carlos Eduardo Nunes Braga Cartões amarelos: Bruno Paulista, Thiago Galhardo, Erazo (VAS); Tiago Amaral, Maicon Assis, Luan (POR) Gols: Tiago Amaral, aos 29 minutos do primeiro tempo