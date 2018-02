App foi lançado em marco de 2017 (foto: Valquir Aureliano)

Lançado em março de 2017 pela Prefeitura de Curitiba, o aplicativo Saúde Já Curitiba permite o agendamento do primeiro atendimento nas 111 unidades de saúde do município, de uma forma simples e rápida, sem a necessidade de madrugar na fila. Até agora, o app já soma 88 mil downloads.

Com o aplicativo, é possível fazer o agendamento do primeiro atendimento com a enfermagem. Considerada porta de entrada na atenção primária, a enfermagem é responsável por direcionar o paciente, depois da avaliação, para o serviço de saúde necessário, seja consulta médica, agendamento de exames, vacinas, entre outros.

Além da consulta com a enfermagem, o aplicativo também oferece agendamento na Odontologia, o cadastro de dependentes, o cadastro provisório na unidades de saúde, orientação para quem precisa de atendimento em Libras, impressão de comprovante do acesso feito via internet e edição do perfil do usuário no aplicativo.

“O aplicativo Saúde Já Curitiba traz mais agilidade no agendamento, atendendo a população de maneira eficiente e sempre buscando ampliar o acesso aos serviços de saúde”, completa a secretária municipal da Saúde, Marcia Huçulak.

Smart City

Todas as funcionalidades do app serão apresentadas no espaço do Vale do Pinhão no Smart City Expo Curitiba, evento de cidades inteligentes que acontece nesta quarta e quinta -feira, no Expo Renault Barigui. Confira toda a programação de eventos e como se inscrever no programa para startups no site www.valedopinhao.agenciacuritiba.com.br.