Campanha nacional de vacinação contra a gripe começa em abril

A campanha nacional de vacinação contra a gripe ainda não tem data oficial para ter início, mas deve ser em abril. Alguns estados, como o Sergipe, anunciam a campanha para começar no dia 18 de abril, se estendendo até 25 de maio, com o dia D de vacinação no dia 5 de maio. No ano passado a campanha foi lançada no dia 17 de abril.

No Brasil, o público alvo da campanha de 2017 era de mais de 54 milhões de pessoas. No Paraná eram 3,1 milhões e em Curitiba, 180 mil pessoas dentro dos grupos de risco com direito à vacina gratuita. Em Curitiba a meta foi ultrapassada depois que outros grupos foram incluídos. O Paraná também cumpriu a meta de vacinação.

Dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) apontam que o vírus de maior circulação no Estado no inverno passado foi o H3N2, responsável pelo registros de 209 casos e 35 mortes. Enquanto as vacinas não chegam, porém, os esforços da população devem ser no sentido de readquirir hábitos e cuidados como lavar as mãos com frequência e usar o álcool gel, por exemplo, além de evitar ambientes com aglomeração de pessoas e sem ventilação.