Atlético-MG arranca empate no final contra o Tupi

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Tupi na tarde deste domingo (25), pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. Vitinho fez o primeiro gol do confronto disputado no estádio Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o atacante do Tupi aproveitou sobra na entrada da grande área atleticana e chutou firme no canto esquerdo de Victor. O empate do Atlético-MG, que exigiu bastante do goleiro Ricardo Villar ao longo da partida, só veio no apagar das luzes. O tento, aliás, foi parecido ao do Tupi. O meia Juan Cazares recebeu a bola na entrada da grande área e arriscou de longe. A bola ainda quicou uma vez na grama antes de entrar no canto direito. Com o resultado, o Atlético segue na terceira colocação do Estadual, com 12 pontos, dez a menos que o conquistado pelo Cruzeiro, líder do torneio regional. Tomás Andrade recebeu a sua primeira oportunidade entre os titulares do Atlético-MG. TUPI Ricardo Villar; Afonso, Sidimar, Mateus Alves e Patrick Brey; Léo Costa, Léo Salino, Renato Kayser (Diego Henrique) e Tchô (Marcel); Vitinho (Patrick) e Reis. T.: Ricardo Leão ATLÉTICO-MG Victor; Patric, Iago Maidana, Gabriel e Fábio Santos; Arouca, Elias, Tomás Andrade (Rómulo Otero) e Erik (Cazares); Róger Guedes (Luan) e Ricardo Oliveira. T.: Thiago Larghi Estádio: Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG) Juiz: Emerson de Almeida Ferreira Cartão amarelo: Léo Costa e Léo Salino (TUP); Patrice e Róger Guedes (CAM) Gols: Vitinho (TUP), aos 16min do primeiro tempo; Cazares (CAM), 43min do segundo tempo