Prefeitura entrega viaturas ao Corpo de Bombeiros

O prefeito de São José dos Pinhais, Toninho Fenelon, realizou na sexta-feira a entrega oficial de duas novas viaturas ao 6º Grupamento de Bombeiros de São José dos Pinhais, em solenidade na sede do grupamento que fica no bairro Afonso Pena. Os dois veículos foram adquiridos por meio do Fundo Municipal de Prevenção e Atendimento a Sinistros (Fupasi), que é abastecido com recursos obtidos pelo Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU.

O comandante 6º GB, major Edson Manasses explicou que as viaturas vão ser empregadas na vistoria e em diversas atividades. “Temos que agradecer esta parceria coma Prefeitura de São José dos Pinhais, que além desta conquista tem colaborado com outras atividades, seja nos convênios ou com o apoio, como tivemos recentemente com a instalação de uma antena repetidora para os radiocomunicadores, algo importante para o desempenho das nossas atividades”, destacou.

O 6º GB é responsável pelo atendimento emergencial em São José dos Pinhais e boa parte da Grande Curitiba.