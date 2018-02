Campo Largo formaliza entrada no Consórcio Metropolitano de Saúde

A Prefeita de Colombo e presidente do Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná (Comesp), Beti Pavin, assinou na manhã de sexta-feira, na sala de reuniões da Prefeitura de Campo Largo, o ingresso da cidade no consórcio. A iniciativa do prefeito Marcelo Puppi integrou as comemorações dos 147 anos de emancipação política de Campo Largo.

“É muito bom estar aqui neste aniversário e fazer parte deste momento tão significativo para todos nós. Obrigada prefeito Marcelo pela confiança em participar do consórcio. Com a entrada de Campo Largo agora no Comesp, temos todos os municípios da região metropolitana trabalhando pelos mesmos ideiais e objetivo de avançar no setor da saúde”, destacou Beti Pavin.

“Estamos vivendo numa imensa Metrópole, sem fronteiras, então é imprescindível que estejamos juntos para atender bem e melhor todos os cidadãos que buscam pelos serviços públicos. Por isso, sancionar o ingresso de Campo Largo no consórcio é um presente”, afirmou Puppi.