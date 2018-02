São Paulo empata com Ferroviária e agrava situação de Dorival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A situação do técnico Dorival Júnior se agravou no São Paulo. O time foi incapaz de furar a defesa da Ferroviária e empatou sem gols neste domingo (25), no Morumbi. Vaias e xingamentos direcionados ao treinador e aos atletas foram ouvidos depois do encerramento do duelo. Foram raras as chegadas ofensivas que levaram perigo à zaga adversária na etapa inicial. No segundo tempo, o goleiro Tadeu se destacou ao praticar defesas importantes. Com o resultado, o São Paulo chega ao terceiro jogo sem vitória no Campeonato Paulista. A equipe havia perdido os últimos dois compromissos no Estadual, contra Santos e Ituano. O empate também complica a situação do time no Grupo B do Paulista. O São Paulo está com 11 pontos, um a mais do que São Caetano e Ponte Preta, que ainda joga neste domingo. A pontuação do São Paulo é idêntica à de outros quatro clubes que ocupam as segundas e terceiras posições de outras chaves. Também é inferior à de Bragantino e São Bento, vice-líderes dos grupos A e C. A próxima partida da equipe será decisiva para o futuro de Dorival. O São Paulo receberá o CRB, na quarta (28) no Morumbi, pela terceira fase da Copa do Brasil. Um novo tropeço pode ser determinante para a queda do treinador, criticado por não ter dado um padrão de jogo à equipe nos 11 jogos disputados até aqui. Para corrigir a lentidão no ataque são-paulino, Dorival tirou Nenê, 36, da equipe titular e escalou Valdívia aberto pelo lado esquerdo do ataque. O técnico havia dito em janeiro que não tinha solicitado a contratação de Nenê. Já Valdívia, que teve boa atuação na derrota por 2 a 1 para o Ituano, na quarta (21), chegou ao time por indicação de Dorival. O esquema tático foi mantido no 4-2-3-1, com Diego Souza posicionado como atacante. O jogador, que custou R$ 10 milhões, ficou menos estático no primeiro tempo. Por diversas vezes ele saiu de perto da área para ajudar na construção das jogadas, trocando de posição com o peruano Cueva. Por conta da fragilidade técnica da Ferroviária, o São Paulo assumiu o controle da partida sem precisar de muito esforço. O time controlou a posse de bola no meio-campo, mas repetiu os erros de jogos anteriores. A impaciência da torcida com a equipe ficou clara assim que o primeiro tempo terminou. O time foi para o vestiário debaixo de vaias e xingamentos. Do lado de fora do Morumbi, torcedores organizados do São Paulo brigaram entre si até serem contidos pela polícia militar. Sete pessoas foram presas, segundo a Rádio Globo. Dorival retornou para o segundo tempo sem fazer alterações. Ele esperou 11 minutos até promover uma mudança. Saiu Diego Souza, vaiado pela torcida, para a entrada de Tréllez, um atacante de origem. Aos 17 minutos, o técnico desfez a alteração do início da partida e trocou Valdívia por Nenê. A torcida reprovou a decisão e xingou Dorival de “burro”. O São Paulo teve chance de marcar logo após a alteração, mas Nenê tentou tocar por cobertura e mandou a bola por cima. Com 20 minutos, Dorival queimou a última substituição ao trocar Marcos Guilherme por Paulinho, uma promessa da base tricolor. Sem mostrar organização tática —e sem sofrer ameaças na defesa—, o São Paulo passou a ter zagueiro Rodrigo Caio auxiliando na armação. O volante Hudson também subiu com frequência ao ataque e até arriscou finalizações, sem sucesso. Aos 31 minutos, o peruano Cueva perdeu gol feito. O jogador ficou de frente para o gol da Ferroviária, mas teve o chute cruzado defendido por Tadeu. Ao final do duelo, músicas de protesto contra o time puderam ser ouvidas nas arquibancadas do Morumbi. "Muito respeito com a camisa tricolor", cantaram os presentes, entre xingamentos. SÃO PAULO Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Petros, Hudson, Valdívia (Nenê) e Cueva; Marcos Guilherme (Paulinho) e Diego Souza (Tréllez). T.: Dorival Júnior. FERROVIÁRIA Tadeu; Alisson, Patrick, Luan e Velicka; Bruno Silva, Moacir e Íkaro (Elvis); Welinton Júnior (Marco Damasceno); Hygor (Fabio Costa) e Léo Castro. T.: PC Oliveira cha técnica Estádio: Morumbi, em São Paulo Juiz: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza Cartões amarelos: Hudson e Éder Militão (SAO)