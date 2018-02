Carro por assinatura está em alta em Curitiba

Carro Fácil: só na última quinta dois clientes buscaram veículos (foto: Valquir Aureliano)

A cada início de ano, uma correria. É IPTU, pagamento de matrícula e material escolar, IPVA e outras tantas despesas. Mas àqueles que tem dificuldade em se planejar em meio a tantas contas, uma novidade pode ajudar: é o carro por assinatura, lançado em março do ano passado em Curitiba pela Porto Seguro com o nome de Porto Seguro Carro Fácil. Com a modalidade, o cliente paga uma mensalidade fixa, com valor a partir de R$ 1,3 mil, e tem garantindo um carro 0 quilômetros completo, já incluídos gastos com impostos, seguro e manutenções.

De acordo com Marcelo Rosal, gerente da Carro Fácil, o produto foi desenvolvido para oferecer comodidade ao cliente e auxiliá-lo no gerenciamento das despesas do veículo, evitando surpresas. Além disso tudo, porém, houve também um diagnóstico por parte da Porto Seguro, que identificou uma nova tendência de mercado.

“Lançamos esse modelo novo por conta de um comportamento que está mudando, passando do ‘ter’ para o ‘usar’. Já há algum tempo estudamos esse mercado e focamos a mira em consumidores mais preocupados em usar o serviço do que ter bens. Então começamos com essa ideia, transformar o carro num serviço”, afirma.

Ainda segundo Rosal, a maioria dos clientes são pessoas físicas, acima dos 35 anos, normalmente já compradores de carrons novos e com hábito de trocar periodicamente de veículo. “São pessoas que já entendem que o carro não é um investimento e pela necessidade optam pelo serviço porque acham mais conveniente e cômodo para o dia a dia”, explica, apontando ainda que muitos empreendedores e profissionais liberais tem procurado o serviço.