Empresa diz que formato de negócio é um sucesso

Embora não passe as informações sobre a operação em Curitiba por questões estratégicas, o gerente da Porto Seguro garante que o carro por assinatura tem sido um sucesso. “Para um primeiro ano de operação em Curitiba, temos uma boa frota rodando e temos muitas consultas de nossos clientes e corretores para a distribuição do produto. Tem sido um assunto bastante falado”, finaliza.

O serviço está disponível em quatro opções de planos anuais de quilometragem: 25 mil, 35 mil, 45 mil e 55 mil km. O cliente também possui benefícios extras como serviços à residência. A contratação do serviço pode ser realizada por meio dos corretores que operam com a Porto Seguro ou pelo site www.portosegurocarrofacil.com.br

Ao invés de ir até uma loja e comprar um carro, assumindo todas as suas despesas como documentação, seguro, manutenção e IPVA, o cliente paga mensalidades fixas e pode utilizar um modelo zero quilômetro por 12 ou 24 meses.