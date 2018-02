Problema na audiência da Xuxa é um mistério a ser esclarecido

O ‘Dancing Brasil’ é o maior sucesso da Xuxa na TV nesses últimos anos, incluindo também boa parte do seu período final na Globo. Incontestável isso. O programa tem qualidade, vai ao encontro do que o público deseja assistir e um trabalho de formatação muito acima do que a Record apresentar em seus demais produtos. Ao encontro disso, tem atraído o interesse de marcas relevantes, que fogem da linha padrão de anunciantes da casa. Faturamento tão significativo a ponto de já assegurar próximas edições. Porém, a temporada de agora, a exemplo de outras e apesar do crescimento de audiência em relação às anteriores, ainda não consegue assumir a vice-liderança na Grande São Paulo. Está lançado o desafio, o de descobrir onde está pegando. Se o problema é a Xuxa, a entrega que é sempre muito ruim ou a rejeição à Record por parte de uma parcela do público?

Fixou

Após novas reuniões com os partidos, a Band oficializou as datas de seus debates, uma vez que havia dúvidas tanto em relação à Presidência quanto Governadores. O primeiro para presidente será em 9 de agosto e o segundo, havendo necessidade, em 11 de outubro. Para os governadores, 16 de agosto e 17 de outubro.

Mais eleições

A Bandeirantes vai exibir a partir de abril, sempre às quartas-feiras, 11 da noite, o programa ‘Band Eleições’, acompanhando toda a movimentação do cenário político. Além disso, o ‘Canal Livre’ fará duas sequências com candidatos ao Planalto, e a cobertura promete ainda repercutir os dados dos principais institutos de pesquisa.

Aqui é diferente

O fato de a Globo ter firmado contrato com Neymar na Copa 2014 foi revelado agora. Perfeitamente natural ter causado estranheza por aqui. Prática controversa. No entanto, lá fora, tanto no caso de jogadores de futebol ou outros esportistas, a obrigação de dar entrevistas se resume às zonas mistas. No mais, no caso de exclusivas, todos estão liberados para negociar seus direitos de imagem.

Tudo muito estranho

No comunicado distribuído na semana passada, informando sua desistência de transmitir a Copa da Rússia, porque irá transferir seus investimentos para outros produtos, a Band deixou duas questões no ar: - Primeiro, se esta mesmo a razão, por que demorou tanto tempo para resolver? - E, por outro, se existem mesmo recursos para destinar a outros investimentos?

Comprado

A Band já adquiriu os direitos do ‘Raid the Cage’, formato israelense mas já produzido em TVs de vários países, para transformar em quadro do novo programa dominical do Datena. Game show, onde uma dupla de concorrentes se envolve num jogo de perguntas e desafios físicos com o objetivo de ganhar o maior número possível de prêmios.

Só elas

A TV Globo, em São Paulo, promove dia 8 o seu primeiro evento do ano na cidade, o ‘Arte na Rua – Mulher’.No roteiro apresentações musicais gratuitas exclusivamente femininas, com uma equipe 100% formada por mulheres, passando pela elaboração do projeto, cantoras, eletricistas, produtoras de som... A ação vai acontecer em frente à Bovespa.

De tudo um pouco

O novo projeto da Band para Milton Neves, noites de domingo, será uma reedição do “Show do Esporte”. Condizente ao título. Vai ter esporte, claro, e também variedades. O programa será exibido no horário deixado vago pelo “Pânico”, 21h às 24 horas.

Muito na cara

O assistencialismo, recurso usado por alguns programas para melhorar seus resultados, está em baixa na TV. Muito poucos ainda tentam se prevalecer dele. Primeiro porque o retorno em audiência não é mais aquele e, de outro lado, a forte resistência que passou a encontrar na área comercial das emissoras.

Mercado

A jornalista Bruna Estivalet, ex-Band e SBT, é a mais nova parceira da GBR, Agência de Comunicação Guilherme Barros, para ficar à frente dos conteúdos para televisão. Bruna trabalhou muitos anos com jornalismo investigativo e foi vencedora dos prêmios Esso e Vladimir Herzog.

Novela é prioridade – Nada de Troféu Imprensa, nesta terça, no SBT, nem mesmo aceitar os convites de Domenico Dolce e Stefano Gabana para os desfiles da D&G, em Milão. As gravações de ‘Deus Salve o Rei’, na Globo, continuam como prioridade absoluta na vida de Marina Ruy Barbosa.

Bate – Rebate

Independentemente da renovação ou não de contrato com a Globo, após ‘Tempo de Amar’, a gaúcha Vitória Strada vai se mudar para o Rio de Janeiro...

... Segundo a atriz, porque as oportunidades de trabalho são muito maiores...

... Quanto ao desfecho de sua personagem – Inácio ou Vicente? - ela está dividida. Missão para o autor Alcides Nogueira.

Tá esquisito: em ‘O Outro Lado do Paraíso’, após descobrir a farsa da Desirée (Priscila Assum), Juvenal (Anderson Di Rizzi), vai ficar abalado...

... Só que um tempinho depois, vai se reaproximar dela.

A hipótese de Palmirinha Onofre ter um quadro fixo novo ‘Melhor da Tarde’, da Cátia Fonseca, está descartada...

... Mas ela será uma das convidadas especiais do programa no seu início.

‘Xilindró’, série do Multishow, vai para a terceira temporada...

... Início de gravações previsto para abril, mas sem ainda data de exibição.

Nesta segunda, no Cinemark Pátio Paulista, em SP, acontece a pré-estreia de ‘Os Farofeiros’, com Aline Riscado, Danielle Winits, entre outros. Filme de Paulo Cursino.

Com passagens por SBT, Record, Cultura e Fox Sports, a repórter Lara Mota montou um canal no Youtube no qual entrevista personalidades esportivas em meio a uma rodada de culinária: é o ‘Fome de Bola’.

C´est fini

O chef Jurandyr Affonso deixou o ‘Mulheres’, da Gazeta, para retomar parceria com Cátia Fonseca na Band. Pelo tom de despedida no vídeo postado por ele, uma saída que não foi nada amistosa. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!