SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A situação do São Paulo está cada vez mais tensa neste início de temporada. Neste domingo (25), em pleno Morumbi, a equipe ficou no empate por 0 a 0 com a Ferroviária. Durante a partida a torcida vaiou o time e chamou o técnico Dorival Júnior de burro. Com o resultado, o Tricolor soma 11 pontos na tabela de classificação. "Falei que era inadmissível, está faltando confiança e tranquilidade, não temos desculpa mais. O elenco sabe da responsabilidade, sabemos que estamos no limite. Estamos errando muito, temos de parar para voltar lá para cima", disse Hudson. O treinador está sob pressão e com o cargo em risco após o terceiro jogo consecutivo sem triunfo. Na última quinta-feira (22), após derrota para o Ituano, os dirigentes do departamento de futebol fizeram uma reunião com a comissão técnica. O elenco dá seu apoio para o técnico. "Pode ter certeza que estamos junto com ele [Dorival] e vamos sair juntos dessa situação", afirmou Rodrigo Caio. Outro a falar da má fase atual do time foi o goleiro Sidão, que pediu reação da equipe. "São três jogos consecutivos que o goleiro adversário foi o melhor em campo. No Brasil, o que importa é o resultado. Está faltando paciência, não estamos correspondendo dentro de campo. Vamos continuar trabalhando para dar resposta dentro de campo. A pressão está grande faz tempo, estamos recebendo vaias, aqui é o São Paulo, vai se cobrar resultado, então, precisamos melhorar", disse. O São Paulo volta a jogar nesta quarta-feira (28), pela Copa do Brasil, contra o CRB. Já no estadual a equipe enfrenta o Linense, no final de semana.