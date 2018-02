Neymar pisa em falso, sente o tornozelo e deixa jogo de maca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar se lesionou durante partida contra o Olympique de Marselha, neste domingo (25). O atacante brasileiro pisou em falso no gramado e sentiu o tornozelo em um lance no meio-campo. Chorando, ele deixou o campo numa maca. O PSG tem duelo muito importante contra o Real Madrid no próximo dia 6, pela Liga dos Campeões. Além disso, o atacante é o principal destaque da seleção brasileira para a Copa do Mundo-2018 na Rússia, que começa em junho. Neste domingo, o camisa 10 participou diretamente do segundo e do terceiro gols do PSG. Primeiro teve um chute desviado pelo zagueiro Rolando, que marcou contra; depois disparou em bela arrancada e achou ótima assistência para Cavani. O PSG ganhou a partida por 3 a 0.