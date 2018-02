Sandro Forner fala sobre dificuldades e promete rodar mais o time

(foto: Divulgação/ Coritiba)

Alívio e tranquilidade. Essas são as palavras-chave para se compreender a alegria coxa-branca após o título da Taça Dionísio Filho, conquistado depois de um começo de temporada claudicante. Com vaga na final do Campeonato Paranaense garantida, a equipe agora se dará ao luxo de fazer um rodízio entre os jogadores, mas sem deixar de lado o objetivo de levar também o segundo turno do estadual e levantar a taça antecipadamente.



“Nos dá tranquilidade ter ganho, pois temos alguns benefícios com essa conquista. A ideia agora é rodar um pouco mais o elenco, pode ser que algumas vezes até o time inteiro. Temos bons jogadores e queremos inseri-los naquilo que a gente pensa como time, na forma de jogar, dando ritmo para eles”, afirmou o treinador Sandro Forner em entrevista coletiva. “Independente disso, mesmo mudando o time, o objetivo é vencer o segundo turno. Vamos buscar alcançar isto, mas olhar para questão de cansaço, lesões, observar os atletas", ressaltou.



Ainda segundo o técnico, as dificuldades enfrentadas pelo time no começo de temporada já era algo esperado pela comissão técnica, dada a falta de tempo para trabalhar com os jogadores. “É difícil você direcionar algumas coisas. Os jogadores precisam de repetição e entender o que você está querendo. Todos eles mostraram disponibilidade em fazer o que foi pedido desde o começo, mas demanda um tempo para conseguir. Nós reformulamos o time inteiro e isso não foi um processo fácil.”