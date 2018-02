Alckmin diz que manterá Goldfajn no BC caso seja eleito presidente

MÔNICA BERGAMO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB-SP), afirmou ao programa "Canal Livre", da TV Bandeirantes, que manterá o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, no cargo caso seja eleito presidente da República. A entrevista com o tucano foi gravada na tarde deste domingo (25) e vai ao ar à meia-noite. A atração será reprisada na segunda (26), às 22h, na BandNews TV. Alckmin afirmou que a política conduzida por Godfajn é correta e que, caso vença as eleições, manterá toda a equipe do banco em seus cargos caso queiram permanecer. O atual chefe do presidente do BC é Henrique Meirelles, ministro da Fazenda e também pré-candidato à Presidência da República. O economista Persio Arida, responsável pelo programa do candidato, estava assistindo à gravação nos bastidores.