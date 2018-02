Veja como funciona o rito no Tribunal do Júri

O julgamento do ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho começa às 13 horas desta terça-feira (27). No final da semana passada o Ministério Público do Paraná divulgou como é um julgamento por Júri Popular no Brasil.

A sessão tem início com o juramento feito pelos integrantes do Conselho de Sentença (sete sorteados entre uma lista de 25) que prometem julgar de acordo com sua consciência e os ditames da justiça. Em seguida, são ouvidas as testemunhas (primeiro as de acusação, depois as de defesa). As testemunhas respondem a questões formuladas pelo Ministério Público e pelo advogado da defesa. Os jurados também podem formular perguntas às testemunhas, sempre por intermédio do juiz-presidente da sessão. Por fim, o réu é interrogado, primeiro pelo juiz, seguido pelo promotor de Justiça e depois pela defesa.

Após as oitivas das testemunhas, ocorre o debate entre acusação e defesa. É iniciado pela acusação (promotor de Justiça), que tem 1h30 para falar. Na sequência, é a vez da defesa, que tem o mesmo prazo. Após as falas, os jurados do Conselho de Sentença se reúnem em uma sala isolada na presença apenas do juiz-presidente, do promotor de Justiça e do advogado de defesa. Eles responderão a perguntas que tratam da ocorrência do fato, da autoria do crime e se absolvem ou não o réu.

Após a decisão do Conselho de Sentença, o juiz-presidente proclama a sentença — absolvição ou condenação — A sentença é lida em plenário, diante do réu e de todos os presentes.