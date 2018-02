Técnico do PSG confirma torção de Neymar, mas se diz otimista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pouco após o final da partida entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha, o técnico Unai Emery falou sobre a lesão que fez Neymar chorar e deixar o gramado de maca neste domingo (25). O treinador confirmou uma torção no tornozelo, mas evita adiantar qualquer diagnóstico. "Os primeiros exames realizados no vestiário mostram uma torção, mas faremos mais exames para descobrir mais. Ele está mais quieto agora, e seremos pacientes antes de decidirmos [se Neymar joga na quarta-feira]", declarou Emery, referindo-se ao reencontro do PSG com o Olympique de Marselha, no meio de semana, desta vez pela Copa da França. A preocupação em torno da contusão de Neymar se dá muito pelo momento da temporada: o Paris tem jogo importantíssimo contra o Real Madrid no próximo dia 6, quando decide sua vida na Liga dos Campeões da Europa. "Sobre o jogo com o Real, não posso te responder hoje, mas quero acreditar que sim [estará disponível]", espera Emery. "Se eu tivesse que decidir hoje à noite, eu diria que a Neymar pode estar presente [contra o Real]. Faremos outros exames para ser mais precisos. Estamos otimistas." Questionado sobre a formação do Paris Saint-Germain caso venha a atuar sem Neymar, Unai Emery argumentou a favor do estilo de jogo que escolheu para a equipe. "Trabalhamos em um 4-3-3 com todos os jogadores, seja com ou sem Neymar. A equipe se sente bem em relação ao seu sistema. Espero que [a lesão] não seja importante, mas há outros jogadores que querem ajudar o time, que querem ser bem-sucedidos. Estou ao mesmo tempo otimista com Neymar e também confiante em relação aos outros jogadores", declara o treinador.