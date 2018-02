Quente e frio: clima no Paraná vai ter dia de extremos

Da Redação Bem Paraná com sites

25/02/18 às 20:32 - Atualizado às 22:37 Da Redação Bem Paraná com sites

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Já é bem conhecido que o clima no Paraná vaira muito conforme a região. E este domingo (25) foi prova disso. No começo da noite, por exemplo, a região Oeste ainda estava quente, com temperatura na casa dos 30ºC. Contudo, na região metropolitana de Curitiba a temperatura estava por volta dos 18ºC.

Na região Norte e em parte das regiões Oeste e Sudoeste a umidade relativa do ar a tarde ficou abaixo dos 35%.

Na segunda-feira (26), novamente um dia de extremos no Estado. Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, a mínima prevista é de 14ºC. Já a máxima pode chegar a 35ºC em Foz do Iguaçu, no Oeste.