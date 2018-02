Furacão confirma troca com o Corinthians

Depois do goleiro Felipe Alves, mais um velho conhecido do técnico Fernando Diniz irá reforçar o Atlético-PR na temporada. Trata-se do volante Camacho, vice-campeão paulista de 2016 com o Audax. Ontem, o jogador assinou contrato de empréstimo válido até dezembro deste ano. Em troca, o latera e ponta-esquerdo Sidcley foi emprestado ao Timão.

Em sua apresentação, Camacho se disse 'muito feliz' por chegar a um 'grande clube' e se colocou à disposição do técnico para ajudar com o que for preciso.

“Chego para somar”, disse o meio-campista de 27 anos, que nas duas últimas temporadas, jogando pelo Corinthians, foi uma peça bastante utilizada, tendo disputado 75 jogos, com dois títulos: o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, ambos no ano passado.

Aos torcedores, explicou qual o estilo de jogo que verão em campo, explicando que joga de primeiro ou segundo volante e destacando suas qualidades. “No esquema que o Diniz adota, eu jogo nos dois lados. Sou um volante de bom passe e de boa saída de jogo”, concluiu.