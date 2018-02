Gabigol marca mais uma vez e Santos bate o Santo André na Vila Belmiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol deixou novamente a sua marca e ajudou o Santos a vencer a segunda partida seguida no Campeonato Paulista. Após marcar o quarto gol em quatro jogos e abrir o placar na Vila Belmiro, o time do técnico Jair Ventura derrotou o Santo André por 2 a 0 neste domingo (25), na Vila Belmiro. Eduardo Sasha fez o outro gol santista no jogo. O primeiro tento do Santos só saiu aos 30 minutos do segundo tempo, depois de muita pressão e defesas importantes do goleiro Neneca. Gabigol, com a barriga, fez 1 a 0 depois de pegar o rebote de um chute de Sasha, que deu números finais à partida aos 42. Com o resultado, a equipe santista se mantém na primeira colocação do grupo D com 17 pontos. Já o Santo André amarga o último posto do grupo B, com 8 pontos. O Santos volta a campo pelo estadual no próximo domingo (3) para enfrentar o Corinthians no Pacaembu, como mandante. Antes, o time alvinegro estreia na Libertadores diante do Real Garcilaso, no Peru, na quarta (28). Já o Santo André recebe o Botafogo no sábado (2) que vem pelo Paulistão. SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, David Braz, Lucas Veríssimo, Jean Mota; Alison, Léo Cittadini (Matheus Jesus) e Vecchio (Vitor Bueno); Arthur Gomes, Gabigol (Rodrygo) e Sasha. T.: Jair Ventura. SANTO ANDRÉ: Neneca; Dudu Vieira, Domingos, Suéliton e Heliton; Flávio, Tinga (Joãozinho) e Guilherme Garré (Paulinho); Hugo Cabral, Lincom e Walterson (João Lucas). T.: Sérgio Soares Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP) Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza Cartões amarelos: Léo Cittadini, Gabriel e Alison (SAN); Domingos e Flávio (STA) Gols: Gabigol (SAN), aos 29, e Sasha (SAN), aos 42 minutos do segundo tempo.