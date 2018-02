Governo da Nigéria reconhece sumiço de 110 garotas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo nigeriano reconheceu, neste domingo (25), que 110 garotas seguem desaparecidas, cerca de uma semana após membros do grupo extremista Boko Haram atacarem sua cidade. O anúncio ocorreu sob críticas de familiares, que, frustrados com a demora de uma reação oficial, fizeram uma lista de todas as meninas desaparecidas. Testemunhas afirmam que extremistas islâmicos perguntaram pela localização da escola das garotas e alguns dizem ter visto jovens serem levadas sob ameaça de armas. O presidente do país afirmou que o desaparecimento era um "desastre nacional" e que não seriam poupados esforços ao resgate. Inicialmente, porém, a reação de autoridades locais foi divulgar, falsamente, que parte das sequestradas haviam sido resgatadas, enquanto outras estavam se escondendo e voltariam em breve -o que não ocorreu. O maior temor é que elas tenham sido levadas como noivas para os membros da milícia, tal como ocorreu em 2014, quando o grupo capturou 276 alunas de um internato e forçou-as a se casarem com os sequestradores. Passados quatro anos, cerca de cem dessas meninas nunca retornaram.