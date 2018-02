Botafogo faz dever de casa e vence a segunda seguida sob comando de Valentim

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No segundo jogo de Alberto Valentim no comando da equipe, o Botafogo venceu a Cabofriense por 1 a 0, com gol de Kieza. A vitória conquistada neste domingo (25), no estádio Nilton Santos, foi construída com certa tranquilidade pela equipe botafoguense. Os destaques individuais da partida foram Rodrigo Pimpão e Kieza, que chegou a seu terceiro gol com a camisa do Botafogo. O time não fez uma partida brilhante tecnicamente, mas não faltou aplicação e transpiração para os comandados de Valentim. Com o resultado, a equipe chega aos seis pontos na Taça Rio e aparece no quarto lugar do grupo C, empatado em pontos com os três primeiros. A Cabofriense ainda não somou pontos na segunda fase do Campeonato Carioca. Após o triunfo, o Botafogo tem a semana livre até o clássico diante do Flamengo, sábado (2), às 17h, com local ainda não definido. BOTAFOGO Gatito Fernández, Marcinho, Marcelo, Igor Rabello e Moisés; Lindoso, João Paulo, Valencia, Rodrigo Pimpão (Luis Ricardo) e Ezequiel (Luiz Fernando); Kieza (Brenner). T.: Alberto Valentim CABOFRIENSE George; Wellington Júnior, Victor Silva, Leandro Euzébio (Roberto Júnior), Airton; Levi, Kaká Mendes (Rafael Pernão), Davi Ceará, Bruno Tubarão; Lauro César (Maranhão) e João Carlos. T.: Antônio Carlos Roy. Estádio: Nilton Santos, Rio de Janeiro-RJ Árbitro: Diego da Silva Lourenço Cartões amarelos: Valencia, Rodrigo Pimpão (BOT); Bruno Tubarão (CAB) Gols: Kieza (BOT), aos 7 minutos do primeiro tempo