Bragantino vence o Novorizontino e volta à zona de classificação do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em jogo disputado na manhã deste domingo (25), o Bragantino venceu de virada o Novorizontino, pelo placar de 2 a 1, e voltou a zona de classificação do Grupo A, com 12 pontos, na segunda posição. A partida pela nona rodada do Campeonato Paulista, aconteceu no estádio Nabizão, em Bragança Paulista. O Novorizontino abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo com Juninho, que aproveitou uma sobra e mandou um belo chute para o fundo do gol. O gol do Bragantino veio aos 42 minutos do primeiro tempo, com o zagueiro Lázaro. Um minuto após, Matheus Peixoto ampliou para o time de Bragança Paulista e fechou o placar da rodada. O Novorizontino, com 11 pontos, está na terceira colocação da chave C, liderada pelo Palmeiras. Pelo Paulista, os times voltam a campo na próxima semana. O Bragantino visita a Ponte Preta, na segunda (5), às 20h. O Novorizontino volta a jogar no sábado (3), às 21h30, contra o Ituano, em casa. Mirassol bate Ponte Preta e dificulta classificação do rival SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirassol venceu a Ponte Preta neste domingo (25) por 1 a 0 e respirou no Campeonato Paulista. A partida, válida pela nona rodada do campeonato e disputada no Estádio Maião, foi dominada pelos donos da casa. O único gol do jogo foi marcado pelo meia André Luis, aos 37 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o time de Mirassol alcança 10 pontos na competição e se afasta da zona de rebaixamento. A equipe de Campinas, também com 10 pontos somados, perde a segunda colocação do grupo B para o São Caetano e começa a ter que olhar para a parte de baixo da tabela. Na próxima rodada, a Ponte joga na segunda-feira (5) contra o Bragantino, no Moisés Lucarelli. Já o Mirassol viaja para enfrentar a Ferroviária na sexta-feira (2), no estádio Fonte Luminosa.