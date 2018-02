Após susto, entorse afasta Neymar dos gramados por uma semana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar assustou seus fãs neste domingo (25), mas a lesão no tornozelo que o fez chorar durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha não é tão grave quanto parecia. Um membro da equipe médica do clube francês declarou ao goal.com que a contusão não é séria, e o craque fica fora de combate por pelo menos uma semana. Neymar, portanto, não sofreu fratura. Nem teve qualquer entorse grave. Ele terá a evolução acompanhada nos próximos dois dias, mas fica fora de combate por uma semana. A informação foi confirmada pela reportagem. De molho nesta semana, o craque é desfalque em apenas duas partidas: nas quartas de final da Copa da França, contra o Olympique de Marselha, e no duelo com o Troyes pela Ligue 1. A preocupação do PSG era não poder contar com sua principal arma contra o Real Madrid, mas os exames mostram que Neymar estará apto a entrar em campo no próximo dia 6, pela Liga dos Campeões da Europa. Neymar realizou exames no American Hospital of Paris, hospital de elite da capital francesa. Foi acompanhado pelo presidente Nasser Al-Khelaifi, pelo diretor Maxwell e pelo zagueiro Marquinhos. Mais cedo o camisa 10 tinha tranquilizado os companheiros, avisando que já não sentia mais dores. O susto se deu nos minutos finais da vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha por 3 a 0. Ele perdeu uma bola e desacelerou a passada em um lance no meio-campo; acabou pisando em falso, e imediatamente sentiu a dor. Ficou caído no gramado cercado por companheiros, chorou enquanto recebia atendimento médico e saiu de maca. Depois, deixou o estádio de muletas e com o tornozelo enfaixado.