Sem Gabriel no clássico, Jair exalta grupo do Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jair Ventura viu um bom desempenho de sua dupla de ataque, formada por Eduardo Sasha e Gabigol, na vitória do Santos sobre o Santo André por 2 a 0 neste domingo (25). No entanto, o treinador terá de lidar com a ausência de um de seus atacantes na próxima rodada. Gabriel será desfalque no clássico contra o Corinthians devido suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. Jair minimizou a baixa e preferiu enaltecer todo o grupo santista. "É muito importante alcançar os resultados com um bom ambiente e nos temos um bom ambiente. Falei isso desde que cheguei. Quando a gente vence, a gente não fala. O Gabriel tem quatro gols, o Sasha tem três. Há equilíbrio no ataque do Santos. Mas nós temos um grupo, todos têm sua importância", disse Jair em entrevista coletiva após a partida. O treinador ainda explicou que não entrou com a equipe completa neste domingo (25) por causa dos próximos compromissos pela Libertadores, na quinta (1}), e contra o Corinthians no próximo domingo (4). "Não adianta a gente entrar com a equipe quase completa hoje. A gente não pode entrar hoje esquecendo o Santo André e pensando em Libertadores ou clássico", afirmou.