Edgar e Malu descobrem que seu novo sócio é MB em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cícero deixa a casa de Josefina e Benê (Daphne Bozaski) questiona a mãe. Tato (Matheus Abreu) cuida de Aldo, que resiste à atenção do filho. Keyla (Gabriela Medvedovski) insiste para que Roney converse com Aldo. Marta e Luís pedem que Leide tome conta de MB. Ellen (Heslaine Vieira) divulga o video feito por Dogão, elogiando Dóris e o Cora Coralina. Benê pede ajuda a Juca para finalizar sua letra de música. Flávio afirma a Dóris e Bóris que pedirá o rastreamento do autor do crime cibernético contra a diretora. Edgar (Marcello Antony) e Malu descobrem que seu novo sócio é MB. Mitsuko passa mal. Aldo acusa Roney de ladrão. MB se desespera e Lica (Manoela Aliperti) o ajuda.