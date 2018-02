Sophia arma uma emboscada para Rato em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Melissa (Gabriella Mustafá) decide aceitar a condição de Diego (Arthur Aguiar) para manter o casamento. Patrick (Thiago Fragoso) e Clara (Bianca Bin) questionam Raquel (Erika Januza) sobre provas contra a idoneidade de Gustavo (Luis Mello). Lívia (Grazi Massafera) revela a Gael (Sérgio Guizé) que Sophia (Marieta Severo) não é sua mãe biológica. Gael confronta Sophia. Raquel insinua que seu acidente foi forjado por Sophia e Gustavo, e orienta Clara (Bianca Bin) e Patrick (Thiago Fragoso) a recorrer a Bruno (Caio Paduan). Elizabeth (Gloria Pires) tenta um novo contato com Adriana (julia Dalavia), e Jô (Bárbara Paz) a provoca. Elizabeth pede que Patrick não fale com Clara sobre seu vício em bebida. Adriana discute com Renan (Marcello Novaes) e Nicolau por causa da mãe e acaba sofrendo um acidente de carro. Clara leva Laura para ver Mercedes (Fernanda Montenegro), que faz uma oração para a menina. Mercedes alerta Clara sobre Adriana. Mariano (Juliano Cazarré) propõe fugir com Lívia e Tomaz (Victor Figueiredo), e se prepara para vender a esmeralda gigante. Caetana (Laura Cardoso) alerta Leandra (Mayana Neiva) sobre Rato (Cesar Ferrario). Xodó (Anderson Tomazini) vê Sophia entrar no carro com Rato. Sophia arma uma emboscada para Rato.