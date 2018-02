SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jéssica exagerou na festa do último sábado (24) no "BBB 18". Após se empolgar e dar um beijo triplo com Paula e Breno no chuveiro, ela passou mal durante a tarde de domingo (25). A ressaca atacou com tudo e Jéssica teve uma sequência de episódios: vomitou na cozinha, defecou na própria calça e no chão, em seguida desmaiou e foi carregada por Lucas até o confessionário, onde recebeu atendimento médico.

Após deixá-la no atendimento, Lucas foi até o chão limpar o "acidente". Ele ficou chateado porque Viegas e Wagner tiraram sarro do episódio de "incontinência" da sister. Viegas contou aos colegas, aos risos, que chegou a escorregar em algo no chão da cozinha.

"Mas já passou, quem é que nunca se borrou na calça? Atire a primeira pedra quem nunca fez uma coisa dessa", consolou Diego. O episódio não foi mostrado durante o programa ao vivo de domingo (25), sendo visto apenas por quem tem acesso ao pay-per-view.