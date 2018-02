Lucas, Caruso e Diego estão no paredão no 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que o jogo está virando no 'BBB 18'. Depois de quatro paredões consecutivos eliminando apenas mulheres, desta vez quem vai sair da casa será um homem. Diego, Caruso e Lucas se enfrentam no quinto paredão, que foi formado na noite deste domingo (25). Anjo da semana, Diego imunizou Patrícia. Em seguida, acabou indicado pelos líderes Ana Clara e Ayrton: "ele é altamente inteligente, estrategista, um grande jogador, vai sempre bem nas provas, e por isso a gente sente que talvez seja uma ameaça a nós", justificaram pai e filha. Em seguida, Caruso foi indicado pela casa com quatro votos, de Jéssica, Paula, Lucas e Mahmoud. Lucas acabou no paredão por um sorteio. O nome de Kaysar foi sorteado e ele teve que indicar alguém para o paredão na mesma hora. "Vou indicar a mesma pessoa que votei, o Lucas. Estamos cada vez mais distantes e ele fala demais de si mesmo", apontou Kaysar. No final, a família Lima escolheu Viegas para revelar seu voto, ele disse em voz alta que havia votado em Jéssica. O mau relacionamento da ala masculina da casa com Jéssica tem deixado Lucas incomodado. Quem votou em quem: Patrícia vota em Gleici Viegas vota em Jéssica Gleici vota em Lucas Diego vota em Paula Kaysar vota em Lucas Caruso vota em Jéssica Jéssica vota em Caruso Breno vota em Wagner Wagner vota em Jéssica Paula vota em Caruso Lucas vota em Caruso Mahmoud vota em Caruso