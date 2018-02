Motorista perde o controle da direção e capota na Rodovia do Xisto, em Araucária

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

26/02/18 às 09:02 - Atualizado às 11:45 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

(foto: PRF-PR)

Um acidente por volta as 7 horas da manhã complicou o trânsito da rodovia do Xisto, nesta segunda-feira, 26. Segundo as informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista teria perdido o controle da direção, batido na mureta central e capotado.

O acidente aconteceu na altura do km 151, da BR-476, em Araucária, sentido Lapa, municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Ainda de acordo com a PRF, a motorista era a única ocupante. Ela teve lesões leves e foi encaminhada para o Hospital de Araucária.

A pista que chegou a ser interditada por conta o carro que estava na pista, foi liberada há instantes por volta das 8h45.

