Boxeador morre após vencer luta na Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O boxeador Scott Westgarth morreu depois de vencer uma luta na Inglaterra. O atleta entrou em colapso ainda no vestiário e não resistiu. Ele havia vencido o combate contra Dec Spelman. No Twitter, o empresário de Westgarth, Stefy Bull, se manifestou sobre o caso e disse serem os dias mais difíceis da vida. “Não tenho palavras. Descanse em paz e lindos pensamentos para sua família e seu time. Foram os dias mais difíceis que tive que suportar”. Durante o combate, Westgarth chegou a sofrer um knockdown. O britânico, contudo, se manteve na luta e saiu do ringue com a vitória. De acordo com o jornal “The Guardian”, o boxeador aparentava estar com dores na entrevista depois do triunfo. Adversário de Westgarth, Dec Spelman também se manifestou nas redes sociais. “Com o coração absolutamente partido e perdido. Sigo orando pela família de Scott e pelas pessoas próximas a ele. Descanse tranquilamente, meu amigo”. Westgarth tinha 31 anos. Ele possuía um cartel de oito vitórias, duas derrotas e um empate.