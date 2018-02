Toro Rosso e Force India apresentam carros de 2018; Red Bull revela pintura

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Toro Rosso e Force India acabaram com o mistério e apresentaram na manhã desta segunda-feira (26), antes dos treinos de pré-temporada em Barcelona, os carros que utilizarão na Fórmula 1 em 2018. As duas foram as últimas equipes a revelarem os modelos para a temporada que terá início no dia 25 de março, na Austrália. A Red Bull, por sua vez, já tinha apresentado o carro na última semana. Porém, nesta segunda-feira (26) a escuderia mostrou a pintura definitiva com as mesmas cores vistas nas últimas temporadas. O layout provisório apresentava um carro “camuflado”, com os tons de azul, branco e preto. A Force India apresentou um carro com a cor rosa como predominante, com detalhes em branco. O francês Esteban Ocon e o mexicano Sergio Perez serão os pilotos da escuderia na temporada. A Toro Rosso, por sua vez, manteve uma pintura semelhante ao carro de 2017. O STR13 tem como principal novidade o motor Honda, que substituirá a Renault como fornecedora da equipe na temporada. O francês Pierre Gasly e o nezelandês Brendon Hartley serão os pilotos da equipe no ano.