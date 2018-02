Com lesão após jogo, Neymar passará por exames nesta segunda

JOÃO HENRIQUE MARQUES PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de deixar o jogo contra o Olympique de Marselha no último domingo (25) por causa de uma lesão, o atacante Neymar postou na manhã desta segunda-feira no Instagram Stories uma imagem do tornozelo direito imobilizado por faixas e uma tala. Neymar passou a noite em sua casa em Paris realizando os primeiros cuidados para que o local desinche.

O departamento médico do PSG planejou para a tarde desta segunda-feira (26) exames que determinarão com mais precisão o tempo de recuperação do jogador. Uma fratura está descartada. "Terminou por hoje", escreveu Neymar na imagem, acompanhado de emoticons simbolizando sono e o horário de 8h10 de Paris (4h10 de Brasília).

A princípio, o PSG trabalha com a possibilidade de um entorse, o que tiraria Neymar de ação por cerca de 10 dias. Assim, ele está praticamente descartado para os jogos contra o Olympique de Marselha e Troyes e é dúvida para enfrentar o Real Madrid, no dia 6 de março, pelas oitavas da Liga dos Campeões.

Ainda na noite de domingo (25), Neymar realizou exames no American Hospital of Paris, hospital de elite da capital francesa. Ele foi acompanhado pelo preparador físico Ricardo Rosa e deixou o local de carro cerca de duas horas após chegar (veja o vídeo acima, do jornal Le Parisien). Também estiveram no local o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, o diretor Maxwell e o zagueiro Marquinhos. Mais cedo, antes de deixar o vestiário no Parque dos Príncipes, o camisa 10 tinha tranquilizado os companheiros, avisando que já não sentia mais dores.

A lesão aconteceu nos minutos finais da vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha por 3 a 0. Ele perdeu uma bola e desacelerou a passada em um lance no meio-campo; acabou pisando em falso, e imediatamente sentiu a dor. Ficou caído no gramado cercado por companheiros, chorou enquanto recebia atendimento médico e saiu de maca. Depois, deixou o estádio de muletas e com o tornozelo enfaixado.