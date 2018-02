Romulo não decola e vê concorrentes 'furarem a fila'

LEO BURLÁ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Contratado com status de titular no início de 2017, o volante Romulo ainda está longe de justificar o investimento para a sua chegada na Gávea. Nome que chegou para substituir o contestadíssimo Márcio Araújo, o jogador convive com problemas físicos e inicia o ano atrás na fila por uma vaga entre os titulares. Se ano passado viu Araújo assumir o posto, em 2018 o piauiense tem de ultrapassar Cuéllar e Jonas na corrida.

Com o colombiano suspenso da estreia na Copa Libertadores, o técnico Paulo César Carpegiani optou por Jonas como titular diante do River Plate. Com a escolha, Romulo integrou a delegação que enfrentou o Fluminense na Arena Pantanal. E o cartão de visitas não foi dos mais animadores.

Com um minuto de jogo, o volante se atrapalhou com Léo Duarte e viu Marcos Jr. abrir o caminho para a goleada por 4 a 0. Mal na partida, o jogador foi substituído pelo jovem Jean Lucas no intervalo. Apesar da tarde ruim, Romulo deve compor o banco de reservas no compromisso contra os argentinos. Irritado após o massacre tricolor, o goleiro Diego Alves evitou apontar o dedo para os companheiros.

"Não tem culpado. Perde todo mundo, ganha todo mundo", disse ao "Premiere". A qualidade técnica de Romulo não é colocada em xeque no Rubro-negro, que fez um esforço considerável para tirá-lo do Spartak de Moscou (RUS). A visão no clube é que ele ainda não conseguiu atingir o melhor de sua forma, o que fez com que o Fla apostasse nele um ano mais. Depois da goleada sofrida para o Flu, todas as atenções do Fla se voltam para quarta-feira, data da estreia pela Libertadores. Com o time titular poupado, a expectativa rubro-negra é que a equipe entre com 100% de força no jogo contra os argentinos. O elenco se reapresenta nesta segunda para a retomada dos trabalhos.