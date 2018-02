Motoristas do aplicativo UBER fazem protesto no Parque Barigui

Redação Bem Paraná com assessoria

26/02/18 às 09:21 - Atualizado às 09:25 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Reprodução site Uber)

Os motoristas do aplicativo de transportes Uber farão nesta manhã de segunda-feira, 26, uma manisfestação em forma de carreata do Parque Barigui. A manifestação está agendada para começar às 10 horas.

Desta vez o protesto é para pressionar contra a aprovação na Câmara Federal da chamada "Lei do Retrocesso", que em resumo 'inviabiliza os aplicativos de mobilidade urbana', segundo texto de convocação para o protesto na página do aplicativo Uber.

No final de 2017 os Senadores alteraram a Lei do Retrocesso. Depende agora dos deputados federais confirmarem ou não as alterações propostas pelo Senado, que vão garantir uma fonte de renda para meio milhão de motoristas e o direito de escolha de 20 milhões de brasileiros.