Foo Fighters leva sua escola do rock ao Maracanã

MARCO AURÉLIO CANÔNICO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quem já assistiu a um show do Foo Fighters sabe: ele equivale a toda uma educação em rock n' roll -do ensino fundamental à graduação. Na noite deste domingo (25), no Maracanã, o vocalista e guitarrista Dave Grohl mostrou que continua sendo um excelente professor. Acompanhado de sua trupe -Chris Shiflett (guitarra), Rami Jaffee (teclados), Taylor Hawkins (bateria), Pat Smear (guitarra) e Nate Mendel (baixo)- Grohl entrou em cena pontualmente (21h30) e já fazendo barulho, tanto com a guitarra quanto com seus gritos. "Are you fucking ready? É bom vê-los, Rio. Já faz muito tempo. Será uma longa noite", saudou o astro, prenunciando as duas horas e meia de música que viriam pela frente. "Run", a canção que abriu o show, mostra bem como o FF se tornou um gigante do rock de estádio: uma introdução e um refrão facilmente cantaroláveis, em ritmo cadenciado, seguido de estrofes em que a melodia dispara como se corresse por sua vida, trazendo consigo a plateia. Na sequência, dois dos maiores sucessos da banda -"All my Life" e "Learn to Fly"- acenderam de vez os 30 mil presentes, público que ficou longe de encher o estádio (Phil Collins, três dias antes, levou 42 mil pessoas ao mesmo Maracanã, também sem conseguir lotá-lo). Interativo como de hábito, Grohl passou todo o show conversando com seus fãs. "Vocês gostam de rock n' roll? Vocês amam o rock n' roll? Eu amo o rock n' roll. Nós vamos dar um pouco de rock n' roll para vocês nessa noite", e papos nessa linha. Outro hábito do criador do Foo Fighters é o de estender as canções (como "The Pretender" e "Rope") para dar espaço aos músicos (ele incluso) para brincar. Há ainda truques como a elevação da plataforma sobre a qual está Taylor Hawkins, para que o baterista possa solar à vista de todo o estádio e cantar "Sunday Rain". Mestre de cerimônias experiente, o guitarrista sabe como fazer a plateia participar. "Sabem do que eu gosto? Quando vocês cantam junto", avisa, antes de cantar, sozinho na guitarra (a banda entraria depois), a balada "My Hero", acompanhado pelo coro dos fãs. O expediente seria repetido em outra balada, "Times like These".Grohl também explora à exaustão a tática de criar expectativa, pausando as canções antes de entrar nas partes mais explosivas e conhecidas da plateia -por exemplo, em "Walk" e no hit "Breakout". Como bom professor, Grohl sabe honrar seus mestres, apresentando-os a seus alunos: na noite deste domingo, tiveram vez Alice Cooper ("Under my Wheels", com o guitarrista Chris Shiflett nos vocais), Ramones ("Blitzkrieg Bop"), AC/DC ("Let There Be Rock") e Queen - com um trecho de "Another One Bites the Dust" para introduzir o baixista Nate Mendel e o baterista Hawkins comandando o coro da plateia e levando-a a cantar "Love of my Life", antes de trocar lugar com o chefe para cantar "Under Pressure", dividindo os vocais com Grohl, que assumiu a bateria.Uma longa versão da melosa (mas muito popular) "Best of You" fechou a primeira parte da apresentação. No bis, mais uma volta ao passado, com o primeiro hit do FF ("This Is a Call", do álbum de estreia, de 1995) e "Everlong", sucesso do segundo álbum (1997), entremeadas pela cover do AC/DC. REPERTÓRIO FOO FIGHTERS "Run" "All my Life" "Learn to Fly" "The Pretender" "The Sky is a Neighborhood" "Rope" "Sunday Rain" "My Hero" "These Days" "Walk" "Breakout" "Make it Right" "Under my Wheels" "Another One Bites the Dust / Blitzkrieg Bop" "Under Pressure" "Monkey Wrench" "Times like These" "Best of You" BIS "This Is a Call" "Let There Be Rock" "Everlong"